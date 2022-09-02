В Кремле раскрыли сценарии на случай введения потолка цен на нефть Песков: в случае введения потолка цен на нефть, Россия прекратит ее продажу странам G7

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Принятие решения G7 о потолке цен на нефть приведет к существенной дестабилизации рынка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что у Москвы есть альтернативные направления продажи нефти на этот случай.

(Вице-премьер Александр - NEWS.ru) Новак вчера однозначно и четко заявил, что те страны , которые присоединяться к потенциальному потолку цен не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти, — заявил Песков.

Отвечая на вопрос, куда будет перенаправлена нефть, Песков заявил, что она пойдет в другие страны. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что таких стран «гораздо больше, чем прежних». При этом он не стал называть конкретные государства.

Ранее Новак назвал полным абсурдом идею о лимите цен на российские энергоресурсы. По его мнению, она дестабилизирует отрасль, а заплатят за это потребители в Евросоюзе и США.

Новак также добавил, что российские нефтяники готовятся к введению эмбарго странами ЕС. По его словам, попытки вмешательства в рыночные механизмы в столь важной отрасли приведут к ее дестабилизации и угрожают всему нефтяному рынку, что в свою очередь может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира.