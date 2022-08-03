В Кремле прокомментировали состояние здоровья Путина Песков заверил, что Путин активно работает и со здоровьем у президента все нормально

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина все нормально со здоровьем, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля заявил, что глава государства работает в активном режиме.

Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем все нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы имеющейся Путина серьезной болезни. По словам министра, вменяемые люди, следящие за ежедневными публичными появлениями главы государства, вряд ли найдут у него признаки недуга.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая физическую форму Путина, заявил, что тот «вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, спортсмен». По словам Лукашенко, разговоры о нездоровье ведутся для того, чтобы внутри России подорвать доверие к главе государства.