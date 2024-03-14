В Кремле признали напряженность обстановки в Арктике Песков: Арктика по-прежнему является территорией напряженной конкуренции

Арктический регион по-прежнему остается территорией напряженной конкуренции, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия, будучи крупнейшей арктической страной во всем мире, безусловно, рассматривает данный регион как стратегически важный с экономической точки зрения, его слова приводит РИА Новости.

Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности, — заявил Песков.

В ходе пресс-конференции Пескова спросили, что в Кремле думают о намерении США восстановить свое военное положение в Арктике. Кроме того, его попросили оценить риски создания напряженности в регионе. В ответ пресс-секретарь президента сказал, что это не новый вызов для России.

Ранее СМИ сообщали, что США начали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. По их информации, в Вашингтоне приступили к активному обучению солдат действиям в холодном климате, чтобы бросить вызов Москве и Пекину. В частности, в феврале на Аляске прошли масштабные учения американской армии.