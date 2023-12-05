В Кремле пояснили, готова ли Москва к переговорам с Киевом Песков: мы сохраняем готовность к переговорам с Украиной

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Дмитрий Песков

Москва сохраняет готовность к переговорам с Киевом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит RTVI, переговорный процесс был прерван украинской стороной. Россия же при этом предпочитает политико-дипломатические средства достижения целей по этому вопросу.

Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей [по украинскому кризису]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам, — сказал он.

Ранее российский политик и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский высказал в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным предложение провести переговоры с киевскими властями. По словам политолога, доцента Финансового университета при правительстве РФ Артура Вафина, у Явлинского большой опыт проведения сложных переговоров, он умеет общаться с террористами и мог бы выступить посредником в переговорном процессе.

До этого Явлинский заявил, что Украине и России следовало бы наладить отношения, следуя историческому примеру Германии и Франции. Он напомнил, что страны конфликтовали за территории предыдущие два века, но на сегодня геополитический конфликт исчерпан.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал это предложение предательским. Сенатор отметил, что подобные мнения стали чаще звучать от либералов и неолибералов, которые призывают помириться с Западом.