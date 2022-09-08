В Кремле пока не знают, примет ли Путин участие в саммите G20 Помощник президента Ушаков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 еще не принято

Фото: Britta Pedersen/dpa//Global Look Press

Кремль ориентируется на участие президента России Владимира Путина в саммите G20 на Бали, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд факторов, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости. По его словам, пока нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры, а также какой оборот примет ситуация с распространением коронавируса.

В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента - или это будет в видеоформате. Во многом это будет зависеть от участия других лидеров, — заявил Ушаков.

Он добавил, что в Кремле пока даже не получили подтверждения участия в саммите китайского представителя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при принятии решения об участии Путина в саммите G20 во внимание будут приниматься все факторы, в том числе и фактор безопасности. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не слишком ли опасно в текущей ситуации очное присутствие главы государства на встрече «Группы двадцати».

До этого Песков заявил, что формат участия Путина в саммите определят по мере приближения встречи. Он добавил, что Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит. Саммит запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали.