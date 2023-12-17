В Кремле ответили на вопрос о сроках визита Путина в Турцию Песков: сроков визита Путина в Турцию пока нет

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин планирует нанести официальный визит в Турцию, но сроки его поездки пока неизвестны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, дата будет определена после согласования графиков российского лидера и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он (визит. — NEWS.ru) на повестке дня, [мы] в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов, — сказал Песков.

Путин объявил о намерении посетить Турцию в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря. По его словам, визит запланирован на 2024 год. Глава государства уточнил, что был готов прилететь в Анкару в этом году, однако графики с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не совпали.

Кроме того, российский лидер отметил, что Эрдоган делает все возможное для того, чтобы ситуация в секторе Газа была изменена в лучшую сторону. По словам Путина, глава Турции, как никто другой, пытается создать условия для долгосрочного мира и прекращения этой катастрофы.

Прямая линия и большая пресс-конференция с главой РФ прошли в объединенном формате в Гостином Дворе. Россияне и представители прессы по очереди задавали Путину наиболее актуальные и животрепещущие вопросы.