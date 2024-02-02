В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию Песков: Кремль своевременно объявит дату поездки Путина в Турцию

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Владимир Путин

Кремль своевременно объявит дату визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, в ходе поездки глава государства намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние вопросы.

Дату визита мы объявим своевременно, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что главы России и Турции планируют также обсудить региональную повестку и ситуацию на Украине. Как подчеркнул Песков, несмотря на давление со стороны Запада из-за отношений с Россией, турецкое государство сохраняет свою суверенность.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Турция упускает возможность выступить в интересах всего человечества после решения ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. По его словам, действия Анкары вызывают у него сожаление. Сенатор предположил, что вопрос о ратификации соглашения уже решен и Турция воспринимала его с точки зрения получения тех или иных выгод от Североатлантического альянса. Косачев считает, что Анкара «получила все желаемое».