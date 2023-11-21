В Кремле ответили на угрозы Зеленского в адрес Путина Песков: Киев много раз на словах покушался на Путина, но ничего не получится

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Руководство Украины неоднократно на словах покушалось на жизнь президента России Владимира Путина, сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, отметил политик, у Киева ничего не получится.

Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что никакие угрозы не помешают проведению спецоперации. Кроме того, продолжил Песков, в РФ нет сомнений, что все цели и задачи СВО будут достигнуты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun ответил на вопрос журналиста, готов ли Киев пойти на убийство российского лидера. В ответ Зеленский сказал, что Украина имеет право защищать свою землю любыми способами. При этом политик отказался отвечать на вопрос о том, совершала ли Украина покушения на территории РФ.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя слова Зеленского, указал, что подобные высказывания главы государства неуместны. Более того, уточнил Цеков, подобная риторика говорит о несерьезности Зеленского и не поможет ему повысить собственный авторитет.