В Кремле ответили на слухи о запрете заграничных поездок для чиновников Песков: правила выезда чиновников за рубеж могут отличаться в ведомствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских ведомствах действуют разные правила выезда чиновников за рубеж, сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статью Reuters о том, что РФ ужесточила условия заграничных поездок для госслужащих, передает ТАСС.

Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу. Есть какие-то ведомства, где, действительно, выезды сотрудников не разрешаются. Есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок, порядок отдельных согласований. Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, — уточнил Песков.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что некоторым российским чиновникам, у которых есть доступ к государственной тайне, ужесточили правила выезда за границу. По данным СМИ, ограничения были введены из-за опасений утечки информации.

В статье также говорилось, что ФСБ требует, чтобы госслужащие не посещали даже дружественные страны. Речь идет о государствах, которые не присоединились к санкциям против России. Источник агентства сказал, что в разных министерствах условия выезда различаются. Все зависит от уровня доступа к гостайне, резюмировали авторы.