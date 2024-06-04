В Кремле ответили на обвинения в адрес России о срыве Олимпиады Песков назвал клеветой утверждения о попытках России сорвать Олимпиаду в Париже

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Утверждения о попытках России помешать проведению летних Олимпийских игр в Париже не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал такие обвинения огульной критикой, с которой все чаще сталкивается Москва, передает ТАСС.

К сожалению, мы все чаще с такой [критикой] сталкиваемся, но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более, — сказал представитель Кремля.

Ранее компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов. Доклад опубликован на официальном сайте компании.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся вплоть до 11 августа. Участвовать в соревнованиях запрещается атлетам, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности.

Международный олимпийский комитет в мае запретил журналистам из России использовать любую символику страны на Олимпиаде. К ней относятся как российский триколор, так и изображения с литерой Z, георгиевские ленты и любая военная символика.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее заявил, что в России Олимпийские игры будут смотреть любящие страну и спорт граждане. Он отметил, что поддерживает российских спортсменов, которые будут принимать участие в нейтральном статусе. При этом комментатор подчеркнул, что пока неизвестно, будут ли показывать трансляцию в РФ.