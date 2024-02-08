В Кремле отреагировали на желание ФРГ прибрать к рукам активы «Роснефти» Песков назвал экспроприацией желание ФРГ национализировать активы «Роснефти»

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Желание властей Германии национализировать активы «Роснефти» является экспроприацией чужой собственности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, российская нефтегазовая компания защищает свои интересы, используя весь арсенал юридических средств. При этом, как подчеркнул Песков, контактов между Москвой и Берлином на государственном уровне нет.

Переговоры между Москвой и Берлином не ведутся, если вы имеете в виду государственный или правительственный уровень. У нас контактов нет. Но тем не менее компания, конечно же, защищает свои интересы, используя весь арсенал юридических средств, которые для этого возможны. Это корпоративная защита, но, с другой стороны, конечно, это не что иное, как экспроприация чужой собственности. Это все шаги, которые подрывают экономические и правовые устои европейских государств, — высказался Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобные шаги девальвируют инвестиционную привлекательность стран Европы. По его мнению, это будет иметь очень глубокие последствия, прежде всего юридические, имиджевые и экономические.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ хотят национализировать дочернее предприятие «Роснефти», находящейся под внешним управлением. Речь идет о компании Rosneft Deutschland. Министерство экономики ФРГ пригласило представителей российской фирмы на слушания по этому вопросу.