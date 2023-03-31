В Кремле отреагировали на обсуждение ЕС отправки миротворцев на Украину В Кремле считают потенциально опасной темой возможность размещения миротворцев на Украине

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Дмитрий Песков

В Кремле считают потенциально очень опасной темой обсуждение Евросоюзом размещения миротворцев на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что обычно отправка таких сил происходит с согласия обеих сторон конфликта, передает ТАСС.

Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки миротворческих сил на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».

В феврале премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт встревожен непрекращающимися поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из европейских стран направит туда своих военных. Орбан подчеркнул, что его страна выступает за урегулирование ситуации на Украине мирным путем.