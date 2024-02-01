В Кремле отреагировали на присоединение Армении к МУС Песков указал на суверенное право Армении присоединиться к МУС

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Дмитрий Песков

Армения имеет суверенное право присоединиться к Международному уголовному суду, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, для России первостепенно, чтобы подобные шаги не отражались на взаимодействии стран.

Для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались на наших двусторонних отношениях, которыми мы дорожим и которые надеемся дальше развивать, — уточнил Песков.

Армения официально присоединилась к МУС 1 февраля 2024 года. Страна стала 124-м государством — членом Международного уголовного суда.

Ранее посол России в Греции Андрей Маслов выразил мнение, что МУС не способен решать вопросы, связанные с неправомерными действиями в ходе вооруженных конфликтов. По его словам, деятельность организации носит предвзятый и во многом декоративный характер. Дипломат добавил, что надежды на то, что этот суд продолжит наследие Нюрнбергского и Токийского трибуналов и будет беспристрастно заниматься расследованием серьезных международно-правовых преступлений, не оправдались.

Маслов напомнил, что Россия изначально была в числе наиболее активных участников разработки Римского статута МУС. Она подписала его и даже приступила к процессу ратификации, заключил посол.