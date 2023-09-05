В Кремле отреагировали на сообщения о встрече Путина и Ким Чен Ына В Кремле не стали подтверждать информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По его словам, которые приводит РИА Новости, ему нечего сказать по этой теме.

Нет, не могу подтвердить. Нечего сказать по этой теме, — сказал Песков.

Ранее The New York Times сообщил, что осенью лидер КНДР приедет в Россию. Источники газеты подчеркнули, что одной из возможных тем обсуждений Путина и Ким Чен Ына будет возможность поставок Москве оружия, в том числе артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. Кроме того, северокорейская сторона хотела бы, чтобы РФ передала ей передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

Путин и Ким Чен Ын, как отмечают источники NYT, приедут во Владивосток в рамках стартующего 10 сентября Восточного экономического форума.

Ранее Песков, комментируя сообщения СМИ о возможных переговорах Москвы и Пхеньяна по поставкам вооружений, заявил, что КНДР и Россия поддерживают отношения, основанные на взаимном уважении, и будут в дальнейшем их развивать. Он отметил, что стороны на регулярной основе поддерживают контакты на самых разных уровнях.