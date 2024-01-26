В Кремле отказались комментировать информацию о военных РФ в Буркина-Фасо Песков оставил без комментариев информацию о российских военных в Буркина-Фасо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не комментировать информацию от ряда СМИ касательно прибытия в Буркина-Фасо группы российских военных, передает ТАСС. СМИ писали, что военные прибыли в западноафриканскую страну в том числе для обеспечения безопасности ее лидера.

Я никак не буду комментировать эту информацию. Оставлю ее без комментариев, — ответил представитель Кремля на соответствующий.

Информацию о прибытии 24 января сотни российских военных в Буркина-Фасо опубликовал Telegram-канал «Африканский корпус», который, по данным газеты «Коммерсант», является официальным каналом соответствующего подразделения Минобороны РФ. По его информации, к первым прилетевшим в Уагадугу 100 военным вскоре должны присоединяться еще 200.

Канал сообщал, что главными задачами российских военнослужащих станут защита населения от нападений террористов, обучение местных военных, а также охрана президента переходного периода Ибрагима Траоре.

Ранее африканист Сергей Елединов заявил, что африканский филиал ЧВК «Вагнер» стал частью Африканского корпуса, созданного при Министерстве обороны России. По его словам, это была планомерная процедура, захвата или поглощения компании не было.