В Кремле осекли Симоньян за слова о взрыве ядерного устройства над Сибирью Песков заявил, что Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний

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Маргарита Симоньян

Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что слова главного редактора RT Маргариты Симоньян не всегда отражают официальную позицию, передает РИА Новости. Ранее журналистка написала о возможном взрыве над Сибирью.

В настоящее время мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии с официальной точки зрения, — сказал Песков.

Он призвал не забывать, что Симоньян не работает в официальных органах власти.

Главный редактор RT в программе «ЧТД» заявила, что если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то на Земле «ничего не будет», в том числе ядерной зимы. При этом Симоньян полагает, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине и «можно будет вернуться в 1993 год».

В конце сентября на сайте НАТО вышла статья о возможном применении Россией ядерного оружия в случае гипотетической войны с НАТО. Автор публикации, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер, считает, что это служит обоснованием для призыва усилить «ядерное сдерживание» на восточных границах Альянса.