В Кремле оценили заявления НАТО о «военном Шенгене» Песков: заявления НАТО о «военном Шенгене» нагнетают напряженность в Европе

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Заявления о «военном Шенгене» для Североатлантического альянса только нагнетают напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что в НАТО всегда считали Москву противником, поэтому Альянс движется со своей военной инфраструктурой к границе РФ, передает ТАСС.

Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия. Хочу еще раз подчеркнуть, что именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры. И это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей безопасности, — заявил Песков.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк заявил, что бюрократическая волокита препятствует передвижению войск НАТО по Европе и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией. По его словам, для решения этой проблемы необходимо создать «военный Шенген».