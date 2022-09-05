В Кремле оценили возможность встречи Путина и Лукашенко на ВЭФ Песков опроверг возможность переговоров Путина и Лукашенко на ВЭФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует отправиться с визитом на Восточный экономический форум (ВЭФ) с участием российского лидера Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на предположение журналиста о том, что в рамках форума во Владивостоке состоятся очередные переговоры глав двух стран.

Нет. Его визита не планируется, — сказал Песков.

7 сентября президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Основными темами обсуждения станут мировые процессы и развитие территорий Дальнего Востока.

VII Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Представители 40 стран подтвердили свое участие в ВЭФ. Форум также посетят представители недружественных стран — Южной Кореи и Японии. В пресс-службе организатора форума подчеркнули, что ВЭФ стала самой востребованной деловой площадкой по вопросу развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.