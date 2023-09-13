В Кремле оценили диалог Путина и Ким Чен Ына Песков заявил, что диалог Путина и Ким Чен Ына был очень содержательным

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Дмитрий Песков

Переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына были очень важными и содержательными, заявил в эфире Первого канала представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, КНДР планирует сотрудничать с РФ в сфере авиации, транспорта и инфраструктуры.

В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына с точки зрения двусторонних отношений — очень важное событие, — подчеркнул Песков.

На торжественном обеде лидер КНДР ранее выразил уверенность в победе России в ходе специальной военной операции на Украине. Он также подчеркнул, что нынешний визит может послужить стимулом для дальнейшего формирования нерушимого стратегического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Ким Чен Ын выразил готовность защищать международную справедливость вместе с Москвой.

В свою очередь президент России Владимир Путин описал отношения между Москвой и Пхеньяном корейской пословицей «Одежда хороша новая, а друг — старый». Российским вариантом этой пословицы является «Старый друг лучше новых двух». Он отметил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, а также действуют во имя мира и процветания в регионе. Описывая визит лидера КНДР в Россию, Путин заявил, что он прошел в дружеской атмосфере.