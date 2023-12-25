Отдельная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, при этом все лидеры смогут пообщаться на полях саммита.
В настоящий момент нет планов по отдельным двусторонним встречам. Но на полях саммита все смогут пообщаться, — сказал представитель Кремля.
25 декабря Пашинян вылетел в Петербург для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Прибытие Алиева в город на Неве ожидается 26 декабря, когда пройдет неформальный саммит СНГ.
Песков сообщал, что Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях обоих мероприятий в Петербурге. Представитель Кремля подчеркнул, что саммиты ЕЭАС и СНГ предоставляют прекрасную возможность для диалога.
Алиев и Пашинян встретятся на полях неформального саммита СНГ в Петербурге впервые после осенних событий в Карабахе. Лидеры Азербайджана и Армении в последний раз встречались 15 июля в Брюсселе. В октябре там же могла планировалась еще одна встреча, но переговоры глав государств отменили из-за нехватки времени, как сообщал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.