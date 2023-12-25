Александр Блинов

В Кремле оценили шансы отдельной встречи Алиева и Пашиняна на саммите СНГ Песков: отдельная встреча Алиева и Пашиняна в рамках саммита СНГ не планируется

25 декабря 2023 в 17:57

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо) во время церемонии фотографирования в рамках неформальной встречи глав государств - участников СНГ