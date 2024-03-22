В Кремле оценили решение Канады по визам для российских шахматистов Песков назвал позитивным шагом решение Канады выдать визы шахматистам из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ян Непомнящий

Решение Канады выдать визы участникам шахматного турнира из России можно считать позитивным шагом, заявил пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат страны Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, документы не получил лишь один из тренеров. Его заменят, уточнил он.

В целом это позитивно. Наши спортсмены примут участие в турнире. И это самое главное. Мы будем болеть за них и желать им побед, — сказал представитель Кремля.

О том, что все участники шахматного турнира претендентов в Торонто получили канадскую визу, ранее сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. Соревнования пройдут с 3 по 23 апреля. Среди россиян на них квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Ранее МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя состязания по 33-м летним видам спорта.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала призыв бойкотировать игры странным. Она выразила надежду, что в отношении атлетов не будет принято никаких санкций и дисквалификаций. По ее словам, по этой причине многие спортсмены боятся участвовать в Играх дружбы.