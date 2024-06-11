В Кремле оценили безопасность самолетов Путина Песков: Путин пользуется надежной отечественной авиатехникой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пользуется отечественной авиатехникой, которая безопасна и проходит спецобслуживание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя гибель президента Ирана Ибрахима Раиси в результате падения вертолета и крушение самолета вице-президента Малави Саулоса Чилима. По его словам, она обслуживается на должном уровне, как и транспорт, перевозящий других граждан РФ, передает ТАСС.

Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надежная авиатехника, — сказал Песков.

Он напомнил, что есть «очень жесткие стандарты», которые неукоснительно соблюдаются.

Ранее стало известно, что вице-президент Малави погиб в результате авиакатастрофы. Политик летел на самолете с девятью сопровождающими, но воздушное судно пропало с экранов радаров.

В конце мая президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения самолета. Не стало также министра иностранных дел республики Хосейна Амира Абдоллахияна. Проститься с президентом пришли несколько тысяч граждан. Церемония состоялась на северо-западе Ирана в Тебризе. После этого гробы отправили в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в мечети.