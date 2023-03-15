В Кремле объяснили, зачем военкоматы стали выдавать повестки Песков назвал обычной практикой выдачу военкоматами повесток

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Выдача военкоматами повесток гражданам является обычно практикой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что военные комиссариаты таким образом занимаются учетом данных. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких обсуждений по поводу возможности новой волны частичной мобилизации сейчас не ведется, передает ТАСС.

Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа, — сказал Песков.

Ранее появилась информация со ссылкой на правительство Воронежской области о том, что местным жителям начали вручать повестки. Власти региона в свою очередь заверили, что единственная цель этих мероприятий — актуализация данных воинского учета в военкоматах.

Позже замглавы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. Информацию об этом он назвал фейками.

До этого Минобороны РФ сообщило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.