В Кремле объяснили, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus Песков: Aurus - недорогой подарок для лидера КНДР

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пхеньян привез лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus, потому что это недорогой, вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что подаренная на днях машина отличается от предыдущей, она – на короткой базе.

Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является нашим соседом, нет, это не дорогой подарок. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства, — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что президент Путин использовал Aurus для поездок по Пекину в рамках своего первого зарубежного визита после переизбрания. Машину с российским лидером сопровождала китайская полиция и кортеж из мотоциклов.

Ранее стало известно, что Путин прибыл на свою инаугурацию на обновленном Aurus Senat. Машину оснастили дополнительной камерой кругового обзора. Кроме того, в нее встроили инфракрасную камеру утомляемости водителя. У автомобиля заменили переднюю оптику, поменяли бампер, капот, решетку и крылья, а также сузили фары. Дизайн был полностью разработан отечественными специалистами.