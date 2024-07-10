В Кремле объяснили отказ российских спортсменов ехать на Олимпиаду Песков: российские спортсмены не поедут на Олимпиаду по своему решению

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl/Global Look Press

Каждый спортсмен сам принимает решение, ехать ли на Олимпиаду в Париж, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в каждой федерации спорта свои обстоятельства и договоренности по этому вопросу.

Спортсмен принимает самостоятельно такие решения. Что касается тех, кто имел возможность поехать или нет, в каждой федерации есть свои коллективные решения и договоренности, к этому нужно относиться с уважением, — заявил Песков.

В субботу, 6 июля, в Федерации спортивной борьбы России заявили, что российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета, отказались от выступления на Играх в Париже. Решение было принято коллегиально. В федерации добавили, что спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды. По их мнению, принцип отбора МОК неспортивный.

До этого стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил к Играм в Париже только 21 россиянина вместо 55, утвержденных в марте. Такое решение организация приняла после требования Украины отстранить от соревнований 12 российских дзюдоистов. В декабре МОК объявил о допуске россиян к ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев. Например, в турнире не смогут принять участие те, кто попал в санкционные списки или открыто поддержал военную спецоперацию.