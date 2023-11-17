В Кремле назвали причину вражды между Россией и США Песков: Россия находится в конфронтации с США из-за американской идеологии

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Отношения Москвы и Вашингтона представляют собой не конфронтацию россиян с американцами, а конфронтацию российской и американской идеологий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». По его словам, в этом нет ничего хорошего.

Это не значит, что мы в конфронтации с американской культурой. Мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире. <...> Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем период очень жесткой конфронтации с коллективным Западом, нет. Это, скорее, плохо, — отметил Песков.

Представитель Кремля связал нынешние взаимоотношения двух стран с наступлением «периода очень глубокой трансформации», когда «ломаются» все системы международных, международно-правовых и экономических отношений. По его словам, все дело в том, что страны Запада продолжают считать себя «истинными властителями мира», несмотря на то что появились «страны, которые стали вставать на ноги».

Это такие же страны, как мы, как Россия, — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что Россия через десять лет будет сильнее и богаче. Представитель Кремля убежден, что следующий президент страны должен быть таким же, как действующий президент России Владимир Путин.