В Кремле назвали терактом подрыв автомобиля чиновника в Херсоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал взрыв в Херсоне, в результате которого погиб глава регионального управления по молодёжной политике Дмитрий Савлученко. Он отметил, что подобные «акты терроризма» требуют повышенного внимания, поскольку в Херсоне находятся российские военные, сообщает РИА Новости.

Я могу только сказать — там есть наши военные и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это не что иное, как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться, — сказал пресс-секретарь президента России.

Автомобиль Савлученко был подорван утром 24 июня. Погиб только чиновник, других жертв и пострадавших нет. Взрывом были повреждены два автомобиля и выбиты стёкла в ближайшем к месту происшествия доме. В военно-гражданской администрации области назвали произошедшее целенаправленным покушением.

Накануне аналогичный инцидент произошёл с главой ВГА Чернобаевки Юрием Турулевым. На дороге, по которой ехала его машина, внезапно взорвалась мина, чиновник получил лёгкое ранение.