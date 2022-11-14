В КПРФ предложили ограничить власть президента Член КПРФ Синельщиков: власть президента нужно ограничить в пользу парламента

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В КПРФ предложили внести изменения в российскую Конституцию, сообщает НСН. По словам члена фракции и юриста Юрия Синельщикова, необходимо ограничить власть президента и расширить полномочия парламента, а также прописать гарантии прав и свобод российских граждан, которые на данный момент «фактически нейтрализованы». Юрист отметил, что президент на данный момент наделен «излишними» полномочиями.

Что касается власти президента, ее нужно существенно ограничить в пользу парламента. Права парламента, наоборот, должны быть существенно расширены. Есть очень много того, что пришло в Конституцию под власть президента, это совершенно излишне, — заявил Синельщиков.

Юрист отметил, что права и свободы граждан России не должны быть «декларациями» и ограничиваться «налево и направо». Так, по его словам, нужно в Конституции гарантировать право на митинги и демонстрации. Также он отметил, что КПРФ предлагает обеспечить россиянам правом самостоятельно выбирать судей всех уровней. Синельщиков уточнил, что фракция не предлагает менять федеративное устройство России, а, напротив, предлагает усилить местное самоуправление, чтобы обеспечить стране большее единство.

Член КПРФ и депутат Сергей Обухов ранее заявил, что Госдума заблокировала запрос депутатов фракции к Министерству обороны по поводу отступления российских войск из Херсона. По мнению обратившихся к МО депутатов, оставление Херсона грозит возможным захватом Крыма украинскими войсками. Несмотря на это, нижняя палата парламента в большинстве выступила против такого протокольного поручения.