В комитете ГД по обороне назвали новые задачи ВС РФ после ударов по Киеву Депутат Соболев: после ударов по Киеву необходимо бить по инфраструктуре на западе Украины

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следующим шагом после нанесения ударов по Киеву должны стать обстрелы коммуникаций и железнодорожных мостов на западе Украины, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, именно через эти транспортные артерии перевозится вооружение НАТО, и эти поставки необходимо прекратить.

Сейчас необходимо прежде всего бить по коммуникациям и железнодорожным мостам на западе Украины, чтобы исключить даже малейшую возможность для поступления вооружений НАТО к переднему краю, которое сейчас дает ВСУ возможность обстреливать Донецк, Луганск и области Российской Федерации, граничащие с Украиной. <...> Необходимо перекрыть любые поставки стратегического сырья и продукции в страны западного блока, — подчеркнул Соболев.

Помимо этого, он поприветствовал создание единого общевойскового командования и предложил разбить силы, сосредоточенные на Украине, на три фронтовых соединения. Они же, в свою очередь, и будут подчиняться единому командованию. Состав каждой группировки должен быть сформирован в полном объеме, считает депутат.

Группировки должны быть сформированы в полном объеме, со службой анализа и т.д. Также следует сформировать оперативные соединения авиации, с передачей армейской авиации в корпуса для упрощения взаимодействий между родами войск. Обязательно необходимо доукомплектовать до полного штата соединения, находящиеся в зоне СВО, с объяснением целей и задач, преследуемых нашим государством, — добавил Соболев.

Он считает, что все вышеперечисленные меры смогут положительно сказаться в пользу России, а сроки проведения военной операции существенно сократятся.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий. Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. Путин подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз, заверил он.