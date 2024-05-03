В Госдуме жестко высказались о деле выгнанной мигрантом семьи участника СВО Журавлев: возьму под контроль дело о выгнанной мигрантом семье участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Случай с выселением мигрантом семьи бойца СВО, который признан пропавшим без вести, является вопиющим, в ситуации должны разбираться правоохранители, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что возьмет ход расследования под собственный контроль.

Вопиющий случай, с которым, конечно, должны разбираться правоохранительные органы, а я как депутат Государственной думы непременно возьму ход расследования под свой контроль. Речь идет о защите интересов семьи погибшего героя спецоперации, — заявил Журавлев.

Он добавил, что, если факты, изложенные в обращении потерпевшей девочки, подтвердятся, наказание должны понести не только мигрант, который выселил семью, но и местные власти. Депутат объяснил это тем, что случай произошел при их попустительстве или содействии.

Просматривается либо халатность — а ведь российский президент велел всем чиновникам проявить личную заинтересованность в устройстве и социальной реабилитации таких пострадавших семей, — либо и вовсе должностное преступление, — заключил Журавлев.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что мигрант обманным путем выселил из дома в селе Самарском Азовского района Ростовской области семью бойца СВО, который признан пропавшим без вести. На фоне инцидента несовершеннолетняя девочка записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Она рассказала, что в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал неизвестным способом оформил доверенность на имя ее отца и присудил себе половину дома.