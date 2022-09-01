В Госдуме жестко ответили Зеленскому на сравнение России с Третьим рейхом Депутат Белик напомнил Зеленскому о «молодчиках со свастиками» в Киеве в ответ на сравнение России с рейхом

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Высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу фашизма во время Второй мировой войны выглядит лицемерно на фоне «многолетнего разгула неонацизма» в его стране, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Таким образом парламентарий ответил на сравнение лидером действий России на Украине с политикой Третьего рейха.

Особенно лицемерным выглядит высказывание Зеленского о фашизме во время Второй мировой войны на фоне многолетнего разгула неонацизма на Украине. Факельные шествия, возведение пособников фашистов в ранг национальных героев, зверства «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена. — NEWS.ru), геноцид в Донбассе — идеология ненависти, о которой публично вещает Зеленский, взросла на благодатной почве Украины, разменянной в угоду интересам коллективного Запада, — подчеркнул Белик.

Депутат также напомнил, как по центральным улицам Киева ходили «молодчики с татуировками в виде свастики, с ветеранов срывали георгиевские ленточки и не давали возможности возложить цветы к мемориалам», что для XXI века — абсолютно непостижимо. И после этого «глава преступного киевского режима» нагло перекладывает ответственность за происходящее на Россию и делает абсурдные отсылки к истории, отметил Белик.

По словам депутата, Зеленский давно предпочитает находиться в параллельной реальности, что не позволяет ему здраво взглянуть на вещи и осознать, что именно советский народ победил нацистскую Германию в Великой Отечественной войне.

Именно Красная армия, где плечом к плечу сражались русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины и представители многих других национальностей, освобождали от нацистской оккупации Польшу, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию, Чехословакию и другие страны Европы, — рассказал Белик.

Парламентарий добавил, что подобные публичные выступления Зеленского лишены смысла и служат для него способом привлечь к себе внимание. По мнению Белика, «время расставит все на свои места, Россия продолжит выполнять свои задачи в ходе специальной военной операции и вновь, как и восемь десятилетий назад, освобождать мир от нацизма».

Ранее Зеленский сравнил РФ с Третьим рейхом, назвав, защитников Луганской и Донецкой народных республик «рашистскими палачами». В обращении к польскому народу 1 сентября (в этот день в 1939-м Адольф Гитлер напал на Польшу) президент Украины провел параллели между политикой Берлина во время Второй Мировой войны и текущими действиями Москвы.