В Госдуме заявили о неизбежной эскалации из-за поставок оружия Киеву Депутат ГД Чепа заявил об эскалации из-за поставок оружия Киеву

Фото: МО Украины

Россия продолжит говорить о поставках на Украину новых видов вооружения, так как этот процесс усугубляет кризис, заявил NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, важно донести соответствующую информацию до международного сообщества, так как на Западе многое искажают или замалчивают.

Мы не можем не фиксировать эскалацию поставок иностранного вооружения Киеву, и поэтому Россия продолжит говорить о новых видах вооружения, которые будут приводить к еще большей опасности в данном конфликте. Запад должен это слышать, потому что во многом информация умалчивается или доносится в искаженном формате, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что ключевой площадкой для такой деятельности остаются заседания Совета Безопасности ООН. Там, как подчеркнул Чепа, российские дипломаты обозначают факты и предостерегают об опасных последствиях политики однополярного мира.

Ранее стало известно, что Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине. По словам первого заместителя постпреда РФ при организации Дмитрия Полянского, заседание должно состояться 12 сентября. На нем также будут обсуждаться и другие факторы, которые негативно сказываются на перспективах урегулирования кризиса.