В Госдуме заявили, что в ВСУ может созреть заговор Депутат Журавлев: между генералитетом и помощниками Зеленского есть напряжение

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Отношения между генералитетом и помощниками президента Украины Владимира Зеленского сейчас расстроились настолько, что в ВСУ может созреть заговор, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако действенным, по его мнению, такой заговор может быть, если участие в нем будут принимать военные.

Киевский режим держится за власть руками и ногами, цепляется зубами, чтобы его ни в коем случае не оттащили от кормушки, куда западные кураторы время от времени «подсыпают» денежные средства. И здесь задействован весь репрессивный аппарат: спецслужбы и полицию используют, чтобы любые попытки переворота погасить в зародыше, пусть даже они не реальные, а мнимые, и преступления людей заключались только в том, что они, скажем, на кухне обсуждали между собой, насколько Зеленский и его клика плохи для государства, — рассказал Журавлев.

Ранее Журавлев также рассказывал, что Россия может взыскать многомиллиардные компенсации с Шри-Ланки на фоне требований властей этой страны о выплатах за погибших и пострадавших в ходе СВО. По его словам, Минобороны России не заключало никаких соглашений с Шри-Ланкой об обмене военными, а в составе российской армии не числятся военнослужащие из этого государства.