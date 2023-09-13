В Госдуме заявили, что iPhone вызывает душевное расстройство Депутат Леонов призвал признать истерию по новым iPhone душевным расстройством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При выходе новой модели iPhone пользователи встают в очередь за ней, хотя понимают, что никаких существенных изменений по сравнению с предыдущими образцами не появилось, заявил в беседе с NEWS.ru первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов. Он призвал признать подобное поведение душевным расстройством. По его мнению, государственные СМИ должны способствовать снижению ажиотажа на технику Apple.

Фото: apple.com

Повторяется одна и та же история. Компания Apple презентует новые модели смартфона, миллионы потребителей по всему миру возмущаются минимальными изменениями, гипертрофированными ценам, маркетинговыми манипуляциями производителя, но все равно встают в очередь. Многие берут кредиты на этот якобы имиджевый гаджет. Считаю, что подобное поведение пора признать душевным расстройством и на уровне государственных СМИ способствовать снижению этого нездорового ажиотажа, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что большинство потребителей не пользуются даже 20% функций и возможностей iPhone. По мнению Леонова, желание купить устройство Apple в самой дорогой комплектации — это истерия, которая была искусственно создана маркетологами. Он отметил, что на рынке можно найти множество аналогов iPhone по более доступным ценам, которые смогут удовлетворить потребности массового потребителя.

Ранее Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 и новые девайсы на ежегодной осенней презентации. Новый iPhone получил такой же Dynamic Island вверху экрана, как у прошлогодних моделей iPhone Pro. Производитель обещает, что новый процессор S9 будет мощнее предыдущего на 50%. Кроме того, Apple отказалась от разъема Lightning в пользу Type-C. Отмечается, что цены в США будут начинаться от $799 для iPhone 15 и от $899 для iPhone 15 Plus.