В Госдуме высказались об отказе Санду в траурной церемонии для ветерана ВОВ Депутат Затулин счел логичным решение Санду отказать в почестях ветерану ВОВ

Фото: presedinte.md

Майя Санду

Решение правительства Молдавии не проводить церемонию прощания для ветерана Великой Отечественной войны Павла Гладкова логично с точки зрения президента Майи Санду, таким мнением с NEWS.ru поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Парламентарий уверен, что в годы войны Санду, вероятнее всего, встала бы на сторону Адольфа Гитлера.

Затулин считает, что Санду как обладательница паспортов Молдавии и Румынии в идейном отношении ближе к политике румынского лидера Йона Антонеску, который был союзником нацистской Германии. Он напомнил, что Антонеску «не только вместе с немцами заняли территорию Молдавии, но и хозяйничали в Одессе».

Исходя из ее цивилизационного выбора в кавычках, вполне логично отказывать в последних почестях ветерану ВОВ, который, по госпоже Санду, сражался не на той стороне, на которой должен был. Она, вероятнее всего, была бы на стороне Гитлера, на стороне Антонеску и румын, — утверждает депутат.

По мнению Затулина, политическая деятельность Санду направлена на прекращение существования Молдавии как независимого государства. Он уверен, что президент страны добивается того, чтобы республика стала частью Румынии.

Глава поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович ранее рассказал, что Агентство военной науки и памяти Молдавии отказало в проведении церемонии прощания с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Гладковым в Доме Национальной армии. Кавалер Ордена Республики скончался на 103-м году жизни 27 ноября.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Дипломат добавила, что российская сторона расценивает действия Кишинева как очередной враждебный шаг.