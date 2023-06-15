В Госдуме высказались об идее памятника акуле, убившей россиянина Вассерман назвал «грязью в мозгах» украинскую петицию о памятнике акуле, убившей россиянина

Фото: Michele Westmorland/Danita Delimont/Global Look Pres

России придется долго отмывать от грязи мозги десятков миллионов украинцев, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя информацию о появлении на сайте мэрии Киева петиции с предложением поставить памятник акуле, убившей россиянина в Красном море. Рыбу хотят признать символом «борца с русскими». Пока эта идея собрала около тысячи подписей из 6000 необходимых.

Как отметил парламентарий, сейчас создана фальшивая Украина, и те, кто ее продвигает, давно утратили все человеческое, кроме внешнего вида, порождая террор против русского населения.

Теперь люди, верующие в эту фальшивку, памятником акуле доводят до сведения всех окружающих, что они сами давным-давно мертвы. Вполне понятно, что нам придется рано или поздно — надеюсь, что рано — занять все земли, на которые пытаются распространить эту фальшивку. <...> Мы будем очень долго отмывать от этой грязи мозги миллионов десятков человек, — признал народный избранник.

Ранее стало известно, что власти Египта собрались выставить в музее тигровую акулу, которая съела 23-летнего российского туриста в Хургаде. На данный момент тушу акулы уже бальзамируют в Институте морских наук и заповедников Красного моря.