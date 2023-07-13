В Госдуме высказались о замене советского герба на «Родине-мать» в Киеве Депутат Драпеко: Украина пытается перечеркнуть нашу общую историю

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look

Украина пытается перечеркнуть нашу общую историю, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Елена Драпеко. Так она отреагировала на желание заменить советский герб на монументе «Родине-мать» в Киеве. Парламентарий отметила, что украинским властям не удастся уничтожить воспоминания о прошлом, так как историческая память народа передается через семьи и жизни людей. Драпеко назвала желающих сменить герб идиотами и призвала не допустить подобное в России.

На Украине беспамятство, амнезия национальная. Власти пытаются перечеркнуть нашу общую историю. Не только для украинцев, но для жителей всех республик СССР. Я наполовину украинка, но я и мои родители всегда жили в России, и мы гордимся этим. Эта память передается в семье — детям, внукам. А они идиоты, которым нечем будет гордиться, когда они все вычеркнут, вместо памяти — пустота. Я считаю, что России не стоит уподобляться идиотам и творить подобное на нашей Родине, — рассказала Драпеко.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посчитал замену герба СССР на памятнике «Родина-мать» проявлением скудоумия украинских властей. По его мнению, Украина никогда не была самостоятельным государством и таким образом отказывается от общей с Россией истории.

До этого в Киеве подсветили памятник «Родина-мать» в цвета флага США. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, это сделано для того, чтобы присягнуть на верность Западу. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что поступок Украины олицетворяет то, что страна готова поступиться свей историей, чтобы угодить «западным хозяевам».