В Госдуме высказались о возможной политической карьере Залужного Депутат ГД Журавлев: Залужный не станет худшим президентом Украины

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Кандидатура главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост украинского лидера не будет худшим вариантом, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Украине отдают приказы из США, поэтому Москве не важно, кто формально будет возглавлять страну.

Хуже Зеленского, кажется, уже и не найти правителя, но, вспомните, то же самое было, когда у власти на Украине оказался [Петр] Порошенко. Там умудрились сделать такой выбор, который привел к уничтожению значительной части населения. Нам, конечно, на руку любые дрязги, которые сотрясают вражеское руководство, но в целом, уверен, от перемены мест слагаемых сумма, то есть общее положение дел, не изменится, — отметил он.

По словам Журавлева, для России важно выполнить все задачи спецоперации, особо не обращая внимания, кто формально руководит Украиной. Тем более что приказы отдают чаще всего в Пентагоне, подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что конфликт между Залужным и Зеленским приобрел острый характер. Он отметил, что обострение этой борьбы сказывается на ситуации внутри украинской армии и снижает моральный дух ВСУ. Кнутов считает, что Зеленский постарается решить свои проблемы отставкой Залужного.

До этого стало известно, что рейтинг Залужного стал в два раза выше, чем у Зеленского. Так, украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%. Кроме того, Зеленского в рейтинге обошел даже глава ГУР Украины Кирилл Буданов, ему доверяет почти половина (45%) украинцев.