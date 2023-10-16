В Госдуме высказались о новых ограничительных мерах Латвии на границе с РФ Депутат Новиков: Латвия закрывает КПП на границе с Россией, желая угодить Западу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Закрытие двух КПП на границе с Россией со стороны Латвии является попыткой угодить Западу, заявил в комментарии NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он посетовал на то, что часто эти меры не связаны с обеспечением национальной безопасности, но только ухудшают коммуникацию с соседями и наносят урон бизнесу.

В данном случае, руководствуясь своими русофобскими намерениями, желая в очередной раз угодить Западу, Латвия вводит ограничительные меры, которые помешают гражданам их страны пересекать границу. Это разрушает бизнес, связи между родственниками, друзьями, — сказал Новиков.

При этом он не считает правильным применять ответные меры, поскольку это усугубит проблемы для своего народа.

Мы также могли бы ссылаться на защиту границ, как это делает руководство Латвии. Однако контроль на пропускных пунктах для того и существует, чтобы осуществлять контроль безопасности, поэтому там и работают специалисты. По такой логике можно закрывать все пропускные пункты в каждой стране, — заявил депутат.

16 октября Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией — «Виентули» и «Педедзе». На границе выставлены бетонные заграждения. Палатки, установленные в ходе подготовки к наплыву пересекающих границу, демонтируются. О планах перекрыть КПП СМИ сообщали еще 12 октября. До этого сообщалось, что Латвия готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Об этом президент республики Эдгар Ринкевич заявил во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.