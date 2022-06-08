В Госдуме выбрали нового замглавы комитета по безопасности Кадыров заявил о назначении Делимханова первым зампредом комитета Госдумы по безопасности

Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Адам Делимханов (в центре)

Депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов стал первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. Делимханов принимал участие в специальной военной спецоперации на Украине.

Адам Султанович — боевой офицер, который в самые тяжелые для Чеченской Республики времена не отсиживался в кабинетах, глядя на карты и отдавая приказы на расстоянии, а выходил с автоматом на передовую, вел за собой ребят, — написал Кадыров.

26 апреля президент России Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России за «мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на Украине. В марте глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что парламентарий принимает личное участие в боевых действиях на Украине.

Делимханов ранее был награжден тремя орденами Мужества, а также чеченским орденом Ахмата Кадырова.