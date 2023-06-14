В Госдуме возмутились неисполнением закона о запрете вейпов для подростков Депутат Колунов рассказал об игнорировании регионами запрета на продажу вейпов подросткам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый закон о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним не исполняется в регионах, рассказал в беседе с «360» депутат Госдумы Сергей Колунов. Он пояснил, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять на контроль выполнение норм этого закона, и в ходе проверки был выявлен ряд нарушений.

Полный запрет на продажу несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них был введен с 9 мая, штрафы за реализацию табачной продукции и электронных сигарет подросткам увеличены в несколько раз. С 1 июня вейпы и кальяны можно приобрести только в магазинах и торговых точках. Кроме того, вейпы и устройства для них должны быть убраны с открытых витрин, по аналогии с сигаретами.

В рамках региональной недели вместе с «Молодой Гвардией Единой России» мы проверили магазины на соблюдение запрета продажи вейпов несовершеннолетним, а также на ограничение оборота электронных сигарет и кальянов. Нарушения зафиксировали во всех 10 магазинах, в которых провели контрольную закупку, — подчеркнул Колунов.

Так, по его словам, почти во всех точках вейпы до сих пор остаются на открытых витринах, а документы у покупателей попросили предъявить только в двух магазинах.

Депутат пообещал направить результаты своей проверки коллегам из профильных парламентских комитетов, которые подготовят соответствующее обращение к правительству России.

Ранее глава табачной компании Philip Morris International Яцек Ольчак призвал установить дату, начиная с которой продажа сигарет в мире будет запрещена. Он заявил, что сигареты должны быть заменены на вейпы и находиться в музеях.