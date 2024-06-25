В Госдуме сомневаются, что Ассанж останется на свободе Депутат Журавлев: Ассанжа могут арестовать снова

Фото: Tolga Akmen/London News Pictures via ZUMA/Global Look Press

Джулиан Ассанж

Не стоит заранее обольщаться, ведь сделка с американским правосудием еще окончательно не оформлена, и у него еще есть шанс обмануть основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что в США всегда именно так поступали, подло и исподтишка нарушая все договоренности. По мнению парламентария, это основа государственной политики Вашингтона.

Человеку и так сломали жизнь за то, что выполнял свой профессиональный долг журналиста, который коснулся и обнародования документов, доказывающих причастность к военным преступлениям армии США, — отметил Журавлев.

Депутат подчеркнул, что Ассанж ничего не украл. Тем не менее он провел в тюрьме больше 1900 дней, срок, который обычно получают матерые преступники, добавил Журавлев.

Сейчас он на свободе, но и это не означает, что Ассанж не будет арестован снова, если в Соединенных Штатах почувствуют, что он по-прежнему может представлять для них угрозу, — допустил первый зампред комитета по обороне.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявлял, что самой безопасной страной для Джулиана Ассанжа после освобождения будет Россия. Он допустил, что в случае возвращения бывшего главы Белого дома Дональда Трампа к власти в США дело против активиста могут возобновить. Парламентарий уточнил, что сейчас нужно дождаться, чтобы Ассанжа действительно освободили. По его мнению, у него есть все шансы добраться до дома.