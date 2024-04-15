В Госдуме считают, что Иран для России ближе Израиля Депутат Журавлев: Иран геополитически ближе к России, чем Израиль

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Иран геополитически ближе к России, чем Израиль, заявил NEWS.ru депутат Алексей Журавлев. По его словам, еврейское государство привержено линии стран Запада. Несмотря на это, Россия пытается поддерживать конструктивные отношения со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, уточнил депутат.

Россия со всеми участниками конфликта старается сохранять конструктивные отношения, не вмешиваясь и не советуя, но объективно Иран нам сейчас геополитически гораздо ближе, чем Израиль, который занимает, скорее, сторону наших врагов в спецоперации, которую Россия проводит на Украине, — сказал Журавлев.

Депутат также напомнил, что западные страны не осудили ракетный удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске, ставший нарушением норм международного права. Более того, Тель-Авив не решился бы на атаки на Ближнем Востоке без поддержки США, утверждает он.

Только на Западе этого почему-то не заметили, а вот ответные действия Ирана немедленно осудили — обычная двойная мораль. Все так называемое демократическое сборище дружно ахает, когда какая-то из этих стран вдруг осмеливается ответить тем же, — объяснил Журавлев.

Иран атаковал Израиль с помощью дронов и баллистических ракет в ночь на воскресенье, 14 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке и призывает страны региона к сдержанности. По его словам, Москва выступает исключительно за политико-дипломатическое урегулирование.