В Госдуме разработали механизм защиты пострадавших от овербукинга Депутат Тарбаев: пострадавшим от перебронирования билетов положена компенсация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданам, купившим билет на самолет или поезд, либо забронировавшим номер в гостинице, но не получившим услугу из-за отсутствия мест, должна полагаться компенсация, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» руководитель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. По его словам, в сфере туризма потери от овербукинга должна компенсировать страховка и создание единой системы электронных путевок.

Как отмечает издание, овербукингом, или перебронированием называется продажа перевозчиками и отельерами большего количества билетов на рейсы или мест в отеле, чем их фактическое число. Таким образом они страхуют себя от непредвиденных потерь, если пассажир или постоялец не явится. Тарбаев пояснил, что если перелет входит в туристическую услугу, ответственность должна лежать на туроператоре.

Введение единой системы электронных путевок частично решит эту проблему, так как туроператоры видят имеющиеся брони отелей и перелетов и не смогут бронировать эти места повторно, — подчеркнул депутат.

Заместитель Тарбаева в профильном комитете Госдумы Наталья Костенко добавила в беседе с изданием, что компенсации за овербукинг можно заложить и в страховку туриста. Законопроект о страховании туров по России уже готовится к рассмотрению Думой в первом чтении.

Пока в России не существует официального понятия и описания овербукинга, пишет издание. В связи с этим пассажирам и постояльцам гостиниц зачастую сложно защитить свои права, если им отказали в предоставлении оплаченной услуги. Чаще всего в подобную ситуацию попадают те, кто покупает самые дешевые билеты, последним проходит регистрацию на рейс или позже всех приходит на посадку.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала желающим приобрести горящие туры отслеживать информацию в туристических группах, рассылках и каналах в соцсетях. Эксперт порекомендовала обращать внимание на группы с широкой аудиторией.