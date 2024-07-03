В Госдуме рассказали, вернется ли Россия в ПА ОБСЕ Депутат Толмачев: Россия оставляет за собой право вернуться в ПА ОБСЕ

Фото: OSCE Parliamentary Assembly

Речи о полном выходе России из ОБСЕ как организации пока нет, Россия оставляет за собой возможность вернуться в случае улучшения политической ситуации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Однако, по его словам, сейчас в рамках ОБСЕ невозможна нормальная дискуссия, где принимаются и выслушиваются тезисы всех сторон.

Пока нет речи о полном выходе из ОБСЕ как организации. Россия оставляет возможность вернуться в случае улучшения политической ситуации. Но вернëтся ли? Нормальная дискуссия, где принимаются и выслушиваются тезисы всех сторон, невозможна. Так и пропадает необходимость для нашей страны участвовать в подобном, — пояснил депутат.

По его словам, без Москвы нет никакого смысла в существовании ПА ОБСЕ, и особо важным в связи с этим представляется вопрос о том, как именно будет выглядеть новая архитектура безопасности в Европе. Возобновление же работы России в ПА ОБСЕ целиком зависитот позиции по отношению к ней европейских стран.

Если позиция коллег из Европы станет более взвешенной, а не откровенно враждебной, как сегодня, можно будет говорить о возобновлении полноценного диалога. Но это время ещë не пришло. А нам есть с кем и о чëм договариваться на планете и без Европы, — заключил Толмачев.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ будет направлен в том числе в ПА ОБСЕ и ООН. В заявлении российские парламентарии отмечают, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции. До этого аналогичное заявление принял Совет Федерации.