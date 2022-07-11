В Госдуме рассказали, как можно снизить пенсионный возраст Депутат Бессараб: для снижения пенсионного возраста нужно ускорить рост заработных плат

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Снизить пенсионный возраст в России на пять лет сейчас невозможно, для этого нужно ускорить рост заработных плат и вывести из тени тех, кто не платит налоги за своих сотрудников, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «ФедералПресс» она отметила, что в стране на 75 млн работающих граждан приходится 42 млн пенсионеров.

Нам необходимо обеспечить темп роста заработных плат с тем, чтобы были большие отчисления. Обеспечить прозрачность отчислений пенсионных страховых взносов, вывести из тени тех, кто не оплачивает взносы за своих работников: ни налоги, ни соответствующие отчисления во внебюджетные фонды, тем самым препятствуя развитию солидарной пенсионной системы РФ, — сказала Бессараб.

Она добавила, что в качестве альтернативы можно было бы софинансировать накопительный элемент пенсий, но для этого нужно его разморозить, создать новую структуру и правила работы негосударственных пенсионных фондов. По словам Бессараб, старый способ накопительной части пенсий работать не сможет, а новый пока не предложили.

Законопроект о снижении возраста выхода на пенсию внесут в Госдуму представители партии «Справедливая Россия — За правду», рассказал её лидер Сергей Миронов. Также политики предложат инициативу об индексации пенсии работающим пенсионерам.