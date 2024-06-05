В Госдуме рассказали об эпидемии, грозящей россиянам инвалидностью Депутат Куринный: эпидемия ожирения грозит россиянам инвалидностью

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Эпидемия ожирения грозит россиянам инвалидностью, предупредил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий уточнил, что излишний вес приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и проблемам с эндокринной системой.

Эпидемия ожирения фиксируется практически во всех развитых странах. И это, безусловно, угроза для системы здравоохранения. Так как ожирение ведет к огромному количеству других заболеваний — сердечно-сосудистых, сахарному диабету и другим эндокринным заболеваниям. Ожирение сокращает ожидаемую продолжительность жизни, увеличивает инвалидизацию, временную нетрудоспособность, — пояснил депутат.

Куринный отметил, что государственные расходы на борьбу с данной проблемой ежегодно растут. По его словам, ожирение негативно влияет на госбюджет, поэтому важно разработать программу системных мер по борьбе с заболеванием. Кроме того, уверен депутат, необходимо расширять возможности для россиян заниматься физической активностью и спортом.

Врач-эндокринолог Дарья Губарева ранее рассказала, что ожирение у детей появляется из-за чрезмерного поступления калорий на фоне сниженной активности. По ее словам, также заболевание может развиваться из-за наследственности.