Ограничение поставок рыбы из Японии продиктовано необходимостью обезопасить потребителей от возможного содержания вредных веществ в морепродуктах, которые могут там оказаться после начавшегося сброса воды с аварийной АЭС Фукусима, заявил NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, правительство России обеспечивает защиту собственных граждан от вредного воздействия, вызванного техногенной аварией в Японии.