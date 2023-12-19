В Госдуме рассказали, кому жаловаться на неубранный снег Депутат Чаплин посоветовал жаловаться на неубранный снег в УК или ТСЖ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, недовольные качеством уборки снега на придомовых территориях, могут пожаловаться в управляющую компанию или ТСЖ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, именно эти организации отвечают за территорию около многоквартирных домов и обязаны чистить тротуары, ступеньки, дорожки, стоянки, крыши и проезжую часть. При этом за территории школ и больниц ответственны уже сотрудники администрации, подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что сотрудники администрации отвечают за уборку территорий бюджетных учреждений. Если речь идет о школе, то родителей школьников нельзя привлекать к чистке, так как это незаконно. Остановки общественного транспорта, тротуары и дороги — территории, за уборку которых отвечают муниципалитет и коммунальные службы. Территории у магазинов же должны убирать собственники или арендаторы помещений, напомнил Чаплин.

Если вас не устраивает состояние снега и льда на придомовой территории, то жаловаться надо в УК или ТСЖ, а если городская территория, то в коммунальные службы. Если просьбы о помощи игнорируют или не выполняют обещания, то следующий шаг — обращение в прокуратуру. Ссылаться можно на ст. 12.34 КоАП РФ и ст. 293 УК РФ, — подытожил он.

Эколог Илья Рыбальченко ранее заявил, что коммунальным службам России необходим четкий и регламентированный план действий, чтобы справиться с последствиями снегопадов и ледяных дождей. По его словам, уборка снега с городских улиц — это серьезнейший интеллектуальный алгоритм.