В Госдуме рассказали, как сохранить память о ВОВ среди подростков Депутат Толмачев: поездки по местам боев помогут сохранить память о ВОВ

Фото: Кристина Кормилицына /РИА Новости

Посетитель на выставке «Встреча на Эльбе» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве

Поездки по местам боев, создание выставок, посещение музеев и поисковые работы помогут сохранить память о Великой Отечественной войне среди подростков, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что личное участие молодежи в изучении истории войны играет ключевую роль. По его мнению, основой сохранения памяти должны стать семейные традиции, а государственные и образовательные институты — поддерживать эту инициативу.

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне в значительной мере — дело семейное. Конечно, влияние государства, школы или СМИ тоже велико, но на первом месте здесь семья. <...> Любые активности, будь то поездки по местам боев, создание выставок, посещение музеев, поисковые работы, уход за могилами героев, заставляют задуматься, пробуждают интерес узнать больше о суровых днях войны, о победе и ее цене, — пояснил Толмачев.

Депутат отметил, что особое значение в патриотическом воспитании молодежи имеют масштабные акции, такие как «Бессмертный полк». По его словам, они создают уникальную атмосферу единения поколений и помогают осознать цену победы.

Конечно, особняком стоит «Бессмертный полк». Это событие дает ни с чем не сравнимый опыт единения людей разных поколений и большого совместного дела во имя памяти тех, кто добыл нам победу, дал право на жизнь и будущее, — резюмировал Толмачев.

Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в разных городах РФ в смешанном формате. По ее словам, мероприятие может состояться на улицах, если это сочтут безопасным.